ظريف: منطقة الخليج تمر بوضع خطير

2019/07/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن منطقة الخليج تمر بوضع “خطير للغاية” بسبب وجود سفن أجنبية كثيرة هناك.وقال ظريف، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: “هذا الوضع خطير للغاية، وثمة سفن كثيرة في منطقة الخليج لا يجب أن تتواجد هناك”.وأوضح ظريف: “تشمل

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