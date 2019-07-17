التربية: امتحانات الصفوف غير المنتهية للمراحل الدراسية كافة في آب المقبل

2019/07/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات جدول الامتحانات العامة للمراحل الدراسية كافة الدور الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 في شهر آب المقبل .وذكر بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “الامتحانات الدراسة الابتدائية ستبدأ يوم الخميس الموافق الأول من آب المقبل وتنتهي يوم السبت الموافق العاشر من نفس ...

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