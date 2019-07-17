سائرون تهاجم عبد المهدي: ليس حازماً في الملف النفطي

2019/07/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أن زيارة وفد الاقليم جاءت بضغط من مجلس النوّاب بغداد – وعد الشمري: أكدت كتلة سائرون، أمس الاربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لم يكن حازماً في الملف النفطي، مشيرة إلى أن زيارة وفد من اقليم كردستان إلى بغداد جاءت بضغط من مجلس النواب، مشددة على أهمية الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ...

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