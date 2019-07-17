الغارديان البريطانية: الولايات المتحدة بصدد ترحيل 1400 مسيحي الى العراق

2019/07/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – متابعة: أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، الاربعاء، بأن ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بصدد ترحيل 1400 مسيحي عراقي الى بلادهم معظمهم من الكلدان الكاثوليك .وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن ” اولئك كانوا يعتبرون ترامب منقذا لهم لكنهم يشعرون في الوقت الحالي بالخيانة بعد ما كان ترامب قد تعهد في وقت سابق ...

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