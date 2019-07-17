الاتحادية تعتقل شخص مشترك بعمليات

2019/07/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باعتقال شخص مشترك بعمليات "ارهابية" في سامراء.

وقال المصدر في حديث إن "قوة من اللواء 13 شرطة اتحادية في

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