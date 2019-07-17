السورجي للعهد: بعض الأحزاب بالإقليم لهم علاقة كبيرة بمقتل الدبلوماسي التركي

2019/07/17 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، اليوم الاربعاء، أن عملية اغتيال نائب القنصل التركي الغاية منها زعزعة العلاقات بين انقرة واربيل .

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