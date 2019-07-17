2019/07/17 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد صدور كتابه الأول، يُتحفنا د.صالح الصحن بكتاب ثان وثالث حسب الترتيب الاتي :- (ألف ليلة وليلة في السينما والتلفزيون عند الغرب) و (الشخصية النموذجية في الدراما التلفزيونية) و(التذوق السينمائي والتلفزيوني).يقدم الكتاب الأخير المخرج السينمائي (قيس الزبيدي) ويصفه بأنه كتاب مرجعي فيه تداخل نصي ومحاولات للتعريف بالمصطلح وتفسير موضوعه.نرى أن الكاتب حين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زمن اللقطة ومكانها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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