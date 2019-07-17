2019/07/17 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة .. ربيع المالكي وخريف العبادي محور حلقة 'المناورة' بعد قليل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الدعوة .. ربيع المالكي وخريف العبادي محور حلقة 'المناورة' بعد قليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).