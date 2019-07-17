وزير الداخلية يصل الى عمان

2019/07/17 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الى العاصمة الاردنية عمان وزير الداخلية ياسين الياسري.وذكر بيان للوزارة ان : وزير الداخلية الاردني ومحافظ عمان وسفير العراق في الاردن وعدد من القادة الامنيين كانوا باستقبال الياسري في المطار./انتهى

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