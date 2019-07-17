2019/07/17 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، استمرار العمل ببطاقات الدفع الإلكترونية {كي كارد}.وذكر بيان للتقاعد وتلقته وكالة صدى , إن “العمل ببطاقات الدفع الإلكترونية {كي كارد} لازال نافذا وسـاري المفعول والعمل بها لن يتوقف وإن ما تقوم به بعض المصارف من ضغوطات على المتقاعدين ونشر اخبار غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأستبدال بطاقاتهم أمرا غير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد:العمل ببطاقات “كي كارد” لازال نافذا ولن يتوقف بها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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