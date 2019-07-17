رئيس الجمهورية يهنئ الصابئة المندائيين بمناسبة العيد الكبير ورأس السنة المندائية

2019/07/17 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، الصابئة المندائيين بمناسبة العيد الكبير ورأس السنة المندائية.

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