الرصد الزلزالي : هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب ايران ويشعر بها مواطنو خانقين وكلار ديالى

2019/07/17 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في منطقة قصر شيرين الايرانية مساء اليوم في الساعة 6:19:34 حسب التوقيت المحلي للمدينة"

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