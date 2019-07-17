2019/07/17 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيئة التقاعد تعلق على توقف عمل بطاقات "كي كارد"

كلمة -

بغداد

أكد هيأة التقاعد الوطنية، يوم الأربعاء، إن العمل ببطاقات

الدفع الإلكترونية كي كارد لازال نافذا وسـاري المفعول والعمل بها

لن يتوقف.

وذكرت الهيأة في بيان ان "الهيأة تود ان تبين للمتقاعدين الكرام إن

العمل ببطاقات الدفع الإلكترونية كي كارد لازال نافذا وسـاري

المفعول والعمل بها لن يتوقف وإن ما تقوم به بعض المصارف من ضغوطات

على المتقاعدين ونشر اخبار غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

باستبدال بطاقاتهم أمرا غير مقبول".

واضافت أنه "في حال استمرار المصارف بممارسة الضغوطات على

المتقاعدين لغرض استبدال البطاقات بصورة عشوائية سيتم اتخاذ

الإجراءات القانونية بحقها بضمنها إيقاف وإلغاء التعامل معها وفي

حال قرر هيأة التقاعد الوطنية استبدال تلك البطاقات سيتم ذلك

بالتنسيق مع المصارف المتعاقدة مع الهياة وفق جداول زمنية تقررها

الهيأة فقط".

وطالبت الهيأة "المتقاعدين عدم الاستماع إلى الاخبار غير الصحيحة

وانها تعمل على ضمان استمرار تسلم المتقاعدين رواتبهم بكل سهولة".

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