2019/07/17 | 20:59

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رويترز تقول: ميليشيات "عراقية" مرتبطة بالحرس الثوري تراقب القوات الأمريكية

كلمة -

متابعة

كشفت وكالة رويترز، يوم الاربعاء، عن استخدام الحرس الثوري

الايراني، لطائرات مسيرة في العراق، عبر ما وصفته بـ "ميليشيات

محلية" لمراقبة القوات الامريكية.

وقال مسؤول امريكي رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه بحسب التقرير ان

"الطائرات المسيرة، يتم رصدها من قبل القوات الامريكية، وهي تمارس

طلعات استطلاعية فوق القواعد، من قبل ميليشيات مسلحة داخل العراق

مرتبطة بالحرس الثوري، وفي العادة تكون هذه الطائرات من مصادر

تجارية".

كما اكد مسؤول امريكي اخر بحسب المصدر، ان الطائرات المستخدمة "اكثر

من مجرد طائرات تجارية، بل انواع معدلة يمكن استخدامها في الهجوم".

وقلل من خطورة الموقف مؤكدا بان الميليشيات في العراق لها "تاريخ في

مراقبة القوات الامريكية بشكل مستمر، فالأمر ليس بالجديد فعلا"،

فيما اكد المسؤول الاول، ان "نشاط الطائرات المسيرة قد ارتفع بشكل

مثير للقلق وغير مسبوق".

واشارت رويترز نقلا عن تصريحات مسؤول في كتائب حزب الله العراق باسم

ابو عبد الله، الى ان ايران تمتلك التقنية والقدرة على استخدام

الطائرات المسيرة لأعمال هجومية، حيث اكد تدريبها له ورجاله على

استخدامها خلال عام 2014، لاستهداف داعش، كاشفا عن استخدامها كذلك

في مراقبة القواعد الامريكية.

واكدت رويترز نقلا عن مسؤولين عراقيين لم تكشف اسمائهم، ان

المليليشيات العراقية، تمتلك خبرات كافية لتعديل وتحوير المسيرات،

الى اسلحة هجومية، الامر الذي لا يستبعدون حدوثه قريبا.

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