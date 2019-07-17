الميناء مستاء من عقوبة الانضباط بحرمان جماهير السفانة

2019/07/17 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أبدى مساعد مدرب فريق نادي الميناء، التونسي هشام غزية، استيائه من قرارات لجنة الانضباط بحرمان جماهير الفريق من الحضور حتى نهاية الموسم، فيما اعتبرها بعيدة عن الواقع .وذكر غزية في تصريح لوكالة/ المعلومة/ أن “قرار العقوبة الصادر من لجنة الانضباط في الإتحاد العراقي لم تكن بالمنصفة”، مبيناً انها “لم تأخذ بالاعتبار المسبب […]

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