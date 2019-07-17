2019/07/17 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، بالأرقام، عدد المخالفات في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد خلال 14 يوماً الماضية.وذكرت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “الموقف الأسبوعي لمديرية المرور العامة للفترة من 2019/7/1 ولغاية 2019/7/14 بالنسبة لمخالفة عدم الامتثال لإشارة رجل المرور والإشارة الضوئية في جانب الرصافة بلغ (1052) مخالفة مرصدة”.وأضافت أن “مخالفة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تعلن عدد المخالفات في بغداد خلال 14 يوماً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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