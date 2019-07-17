محمود الصباغ - زفرة أبو عبد الله الصغير الأخيرة

2019/07/17 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ (سيرة) أبي عبد الله Boabdil (آخر ملوك غرناطة*) برخيدا كاييغو كويْن**أُدعَى أبو عبد الله و قد وُلِدتُ في الحمراء.و أنا سليل الملوك.والداي هما عائشة الحرة و السلطان مولاي الحسن, و يملك كلاهما شخصية قوية.كانا يتحدثان طوال الوقت في مسائل المملكة.عند ولادتي غمروني بالتمائم حتى يضمنوا لي حسن الطالع و تكون حياتي سعيدة.لكن حدث أمرٌ أزعج والداي كثيرا: فقد تنبأ أفضل منجمينا: "سنفقد مملكة غرن......

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