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#محمود الصباغ - زفرة أبو عبد الله الصغير الأخيرة


#محمود الصباغ - زفرة أبو عبد الله الصغير الأخيرة
2019/07/17 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمود_الصباغ (سيرة) أبي عبد الله Boabdil (آخر ملوك غرناطة*) برخيدا كاييغو كويْن**أُدعَى أبو عبد الله و قد وُلِدتُ في الحمراء.

و أنا سليل الملوك.

والداي هما عائشة الحرة و السلطان مولاي الحسن, و يملك كلاهما شخصية قوية.

كانا يتحدثان طوال الوقت في مسائل المملكة.

عند ولادتي غمروني بالتمائم حتى يضمنوا لي حسن الطالع و تكون حياتي سعيدة.

لكن حدث أمرٌ أزعج والداي كثيرا: فقد تنبأ أفضل منجمينا: "سنفقد مملكة غرن......

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