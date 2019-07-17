2019/07/17 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمود_الصباغ (سيرة) أبي عبد الله Boabdil (آخر ملوك غرناطة*) برخيدا كاييغو كويْن**أُدعَى أبو عبد الله و قد وُلِدتُ في الحمراء.
و أنا سليل الملوك.
والداي هما عائشة الحرة و السلطان مولاي الحسن, و يملك كلاهما شخصية قوية.
كانا يتحدثان طوال الوقت في مسائل المملكة.
عند ولادتي غمروني بالتمائم حتى يضمنوا لي حسن الطالع و تكون حياتي سعيدة.
لكن حدث أمرٌ أزعج والداي كثيرا: فقد تنبأ أفضل منجمينا: "سنفقد مملكة غرن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود الصباغ - زفرة أبو عبد الله الصغير الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و أنا سليل الملوك.
والداي هما عائشة الحرة و السلطان مولاي الحسن, و يملك كلاهما شخصية قوية.
كانا يتحدثان طوال الوقت في مسائل المملكة.
عند ولادتي غمروني بالتمائم حتى يضمنوا لي حسن الطالع و تكون حياتي سعيدة.
لكن حدث أمرٌ أزعج والداي كثيرا: فقد تنبأ أفضل منجمينا: "سنفقد مملكة غرن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود الصباغ - زفرة أبو عبد الله الصغير الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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