رضى حليم - االدلالة التاريخية والإبيستيمولوجية للتوحيد بين القوى الطبيعية: نحو النظرية الفائقة

2019/07/17 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضى_حليم أصبح أهم مطمح الفيزياء المعاصرة اليوم هو إيجاد نظرية شاملة تصبح معها القوى الأربعة (الجاذبية والكهرومغناطيسية والقوة النووية القوية والقوة النووية الضعيفة) تعبّر عن قوة واحدة، يصطلح على تسميتها بالنظرية الفائقة.وغدت نظرية التوحيد اليوم الفكرة المسيطرة على الفيزياء النظرية.وتواجه هذا المشروع مشكلات عديدة، أهمها وجود نظريتين كبيرتين تسودان الفيزياء، هما النسبية ونظرية الكوانطوم.ويأمل العلماء في ......

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