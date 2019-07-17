إيمان بوقردغة - الإسلاموية والنظام الشمولي

2019/07/17 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة إن الحكم الشمولي هو أكثر أشكال إنكار الحرية تطرّفا.ومع ذلك، فإن إنكار الحرية هذا أمر شائع لدى "طغاة العالم " الذين دكّوا حصون الفضيلة دكّا والفضيلة في فكر Baron de Montesquieu ليست مجرد دوافع نفسية، بل هي في حد ذاتهامعايير تقضي بأن كل الحياة العامة تقاد وتحكم في الجمهورية بعدم السيطرة على المواطنين في الشؤون العامة.إن وجود الحركات الشمولية في العالم يعد علامة بليغة المضمون على انهيار ......

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