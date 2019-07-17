2019/07/17 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

كشفت تقارير صحفية رياضية، أن ديون برشلونة الإسباني بلغت مستوى قياسيا، بعدما ضم النادي النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مؤخرا في صفقة ضخمة.

والتحق غريزمان (28 عاما) ببطل الدوري الإسباني قادما من الغريم أتلتكو مدريد عق

بغداد اليوم - متابعة

بات هارون كمارا حديث الناس خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تنافس على التعاقد معه افضل الاندية السعودية كلاً من الاتحاد والنصر والهلال وذلك بعدما قدم مستويات متميزة رفقة القادسية خلال الموسم المنصرم.

كمارا يعد

بغداد اليوم - بغداد

أكد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاربعاء، أن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين تشكل محط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زاخو يعود الى دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( زاخو يعود الى دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).