2019/07/17 | 21:06

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الداخلية تعلن القبض على 23 مخالفاً من جنسيات مختلفة لقانون الإقامة

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الأربعاء، القبض على 23 مخالفاً من جنسيات مختلفة لقانون الإقامة.

وأضاف معن في تصريح صحافي تابعته " عين العراق نيوز" ان مفارز قسم الإبعاد التابعة لمديرية الإقامة في مديرية الجنسية العامة تمكنت من إلقاء القبض على 23 مخالفاً لقانون الاقامة من جنسيات مختلفة".



مشيرا الى عملية القبض "تمت خلال عملية أمنية بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني وسط العاصمة بغداد"

وبين ان تم اتخاذ "الاجراءات القانونية الأصولية بحقهم".انتهى

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