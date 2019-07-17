الخارجية: تدين اعتداء أربيل وتؤكد بانه لن يؤثر على العلاقات مع تركيا

2019/07/17 | 21:08

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] سخة منه "تدين وزارة الخارجيَّة أشدَّ الإدانة مقتل دبلوماسيّ تركيّ يعمل في القنصلية العامة التركية في أربيل ومواطن وجرح آخر بحادث اغتيال تعرَّضوا له بمحافظة أربيل ، وتُعرِب عن مُتابَعتها من كثب مع الجهات الأمنيّة؛ لمعرفة مُلابَسات الحادث، والوقوف على أسبابه".وأضاف "ترى الوزارة أنّ هذه الجريمة المُستنكَرة لن تنال من زخم العلاقات التاريخيّة، والستراتيجيّة المتينة بين بغداد وأنقرة، ولن تبدد جُهُود البلدين الصديقين في الاستمرار بالتقارب المُطّرد وتحقيق المصالح المُشترَكة التي طالما حرص العراق على الحفاظ عليها، والبناء على ما يتحقق من تصاعُد في مُستوياتها كافة".وقالت الاسايش في وقت سابق ان "هجوما مسلحا وقع اليوم الاربعاء في مطعم في اربيل واسفر عن مقتل احد العاملين في القنصلية التركية ومواطن آخر واصابة شخص".وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أنه سيتم الرد على هجوم أربيل بالشكل اللازم"،مبينا انه "سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع وبدأت التدابير للعثور على مرتكبيه".

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