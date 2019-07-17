عبطان: سنحضر في مدرجات ملاعبنا لتشجيع منتخبنا الوطني في التصفياتالمزدوجة

2019/07/17 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان ان "المنتخب الوطني سيلعب على ملاعبنا الجميلة وسنحضر في المدرجات للتشجيع".

وأشار عبطان في منشور على صفحته في الفيسبوك الى وقوع العراق "في المجموعة الثالثة الى جانب ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023".وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} السويسري جاني إنفانتينو قد اعلن في اذار 2018 ، عن قرار تاريخي بالسماح باستضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية في أربيل والبصرة وكربلاء، منهيا بذلك حظرا على الملاعب العراقية المستمر منذ 2003.يشار الى ان عبطان قد أنجز خلال توليه وزارة الشباب والرياضة في الحكومة السابقة العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية وساهم بشكل فاعل في رفع الحظر الجزئي عن العراق.وكانت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، التي أُُقيمت اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قد وضعت العراق ضمن المجموعة الثالثة، الى جانب البحرين وإيران، وهونج كونج، وكمبوديا.وتُقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من 5 أيلول/سبتمبر 2019، وحتى 9 حزيران/ يونيو 2020.ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني "المجموع 12 فريقًا" إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.



في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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