رئيس مجلس صلاح الدين: لدينا تعاون كبير مع الحشد لإنهاء ملف النازحين

2019/07/17 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم، الأربعاء، عن قرب انهاء ملف النازحين في عموم مناطق المحافظة، مشيرا إلى وجود تعاون كبير مع الحشد الشعبي بهذا الخصوص.وذكر بيان لمكتب الكريم، بحسب وكالة "المعلومة"، أن الأخير "وعد شيوخ عشائر المحافظة خلال اجتماعه بهم، بإنهاء ملف النازحين بعد ان يتم العمل على اعادة الحياة والخدمات ...

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