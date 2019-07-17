2019/07/17 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاتصالات البرلمانية: الانترنيت في العراق هو الاغلى في المنطقة رغم رداءته !

أكدت لجنة الخدمات والاتصالات البرلمانية، اليوم الأربعاء، ان

الانترنيت في العراق هو الاغلى في المنطقة رغم رداءته، فيما بينت

أسباب ذلك.وقالت عضو اللجنة هدى سجاد، ان "القاصي والداني يعلم مدى سوى خدمة

الانترنيت في العراق من حيث الجودة والسعر، مقارنة بالأسعار بالدول

المجاورة، يعتبر الانترنيت في العراق هو الاغلى رغم رداءته".وبينت سجاد ان "غياب الجودة عن الانترنيت في العراق، سببه غياب

السياسة الواضحة لوزارة الاتصالات، ونحن طالبنا خلال الاستضافة

الاخيرة لوزير الاتصالات نعيم الربيعي رسم سياسية مستقبلية لوزارته

خلال شهر".

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