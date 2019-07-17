2019/07/17 | 21:11

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الداخلية: القبض على "مزور" قام بالتلاعب واستحواذ على 350 مليون دينار

اكتشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية

والجوازات والإقامة قيام شخص بالحصول على جواز سفر عن طريق التلاعب

والتزوير والاستحواذ على مبالغ حقوق أحد المتوفين والبالغة 350 مليون

دينار.وقال بيان للمفتشية ، ان "العملية تمت إثر قيام مفرزة تفتيشية تابعة

لمفتشية الداخلية بتدقيق أعمال مديرية الأحوال المدنية والجوازات

والإقامة حيث ضبطت معاملة خاصة بمواطن قام بإصدار جواز سفر من السفارة

العراقية في دبي بالتنسيق مع مديرية شؤون الجوازات بالاعتماد على

مستمسكات ثبوتية مزورة وبإسم مغاير لما موجود في السجل المدني"،مبينا

ان "الشخص المزور قام بتغيير اسم جده بطريقة غير قانونية، واستغل اسمه

الجديد المحرف للقيام بعمليات نصب واحتيال على المواطنين، ومن بينها

احتياله على مواطن بان استحوذ على حقوق والده المتوفى المالية

واستيلائه على مبلغ قدره 350 مليون دينار، مستغلاً التزوير الذي أجراه

على مستمسكاته الثبوتية".واوضحت المفتشية، انه "اجرى مكتب المفتش العام التحقيق الاداري

الابتدائي مع المعنيين في دائرة الأحوال والجوازت وتمكن من الكشف عن

حالات التزوير بالأدلة والكتب الرسمية واتخذ الاجراءات القانونية

اللازمة بحق المقصرين في الدائرتين، وطالب مديرية الأحوال المدنية

بإبطال الجواز واشعار سفارة العراق في دبي بوجود حالة تزوير في

القضية، ودعوتها الى اقامة دعوى جزائية بحق الشخص المزور.واضافت انه "لا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية من أجل القاء القبض على

المزور وارجاع الحقوق لأصحابها المتضررين".

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