الحلبوسي يدين الهجوم المسلح الذي تعرض له موظفو القنصلية التركية في أربيل

2019/07/17 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي المسلح الذي تعرض له موظفو القنصلية التركية في محافظة أربيل بإقليم كردستان، الذي راح ضحيته نائب القنصل وأحد مرافقيه العراقيين في أحد مطاعم المدينة.

وقال الحلبوسي في بيان تلقى “النور نيوز”اليوم “نستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موظفو القنصلية التركية في محافظة أربيل بإقليم كردستان، ونقدم تعازينا وعظيم المواساة للشعب التركي ولذوي الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى جراء هذا العمل الإرهابي المروع”.

وأضاف أن “هذا الهجوم يعدُّ استهدافًا لأمن العراق وسيادته وللاستقرار الذي تحظى به مدن إقليم كردستان، مطالبًا سيادته الجهات الأمنية في الإقليم والحكومة الاتحادية بمتابعة الجناة، وإلقاء القبض عليهم، والكشف عن هويتهم؛ لينالوا جزاءهم العادل”.

كما دعا الحلبوسي إلى “تعزيز الإجراءات الأمنية للبعثات الدبلوماسية، وتأمين حركة موظفيها في عموم العراق”.

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