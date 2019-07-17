وجه وزير التعليم يوجه الجامعات بتطبيق قرار فصل الدراسة الصباحية عن المسائية

2019/07/17 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قصي السهيل، الأربعاء، الجامعات بتطبيق قرار فصل الدراسة الصباحية عن المسائية.

وقالت مكتب السهيل في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إن الاخير “وجهت بتطبيق عدد القرارات التي

طرحها في جلسة هيئة الرأي الاخيرة مع رؤساء الجامعات، منها التاكيد على دخول

التصنيفات العالمية وبالاخص تصنيف شنغهاي التي تفترض حصول احد منتسبي الجامعة على

جائزة نوبل”.

وأضاف، “كما وجه السهيل

بالاستفادة من الاساتذة الزائرين لدى حضورهم ودعوتهم للمؤتمرات العلمية، بالإضافة

الى دراسة مدى الاستفادة من المتقاعدين من الاساتذة في تدريس طلبة الدراسات

العليا، وادامة الاتصال بين منتسبي الجامعة من الدارسين في الخارج مع كلياتهم

وجامعاتهم التي كانوا يدرسون فيها”.

ووجهت السهيل بحسب البيان، “جميع

الجامعات تطبيق قرار فصل الدراستين الصباحية عن المسائية من خلال اتاحة الفرصة

للتعاقد مع التدريسين في الدراسات المسائية حسب توجيهات الوزارة وتم الاتفاق على

اعلان صيغة يعتمدها كل تشكيل مع الراغبين بالتعاقد معه ويكون التقديم

الكترونيا”.

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