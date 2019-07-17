بومبيو: مستعدون للتفاوض مع طهران دون شروط

2019/07/17 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاربعاء، أن على القيادة الإيرانية اتخاذ قرار بالدخول في مفاوضات حول برنامج طهران الصاروخي، مضيفا أن واشنطن مستعدة للحوار بدون شروط مسبقة.وقال بومبيو في تصريح لإذاعة "KCMO"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لديه ثقة بأن مفاوضات حول برنامج إيران للصواريخ الباليستية قد تؤدي إلى نتيجة: "في نهاية المطاف، هذا القرار يعود إلى القيادة وآية الله في جمهورية إيران الإسلامية".

وتابع بومبيو: "عليه (المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي) أن يتخذ هذا القرار بدلا من أن يبقى في عزلة وأن تبقى (إيران) دولة مارقة وأكبر دولة في العالم ترعى الإرهاب، وبدلا من أن يستمر بتهديد العالم بالأسلحة النووية والصواريخ".

وأعرب بومبيو عن أمله بأن تتخذ طهران هذا القرار، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد استعداد واشنطن "للجلوس معهم وبحث كيف يمكن تحقيق هذا التحول".

وأضاف الوزير الأمريكي: "نحن مستعدون للقائهم بدون شروط مسبقة"، مشيرا إلى أنه "إذا قررت إيران الدخول في المفاوضات، فسيكون كل شيء جيدا وسنسير باتجاه جديد تماما".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض حول برنامجها للصواريخ الباليستية، لكن طهران نفت ذلك، مؤكدة أن هذا الموضوع غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف.

على صعيد ذي صلة وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على اقتراح عضو مجلس الشيوخ، راند بول، لقاء وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لتخفيف التوتر بين واشنطن وإيران، حسب صحيفة "Politico".

وأشارت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحديث بين السيناتور وترامب جرى أثناء جولة من لعبة الغولف بينهما، نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت "Politico" أن عددا من المسؤولين في الإدارة الأمريكية أبدوا استياءهم من إمكانية قيام بول بالتوسط مع إيران عبر إجراء محادثات، باسم ترامب، مع ظريف الذي يجري هذا الأسبوع لقاءات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويعرف راند بول، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنتاكي، بانتقاده لتدخل الولايات المتحدة في شؤون دول أخرى، ومعارضته الحادة لأي مواجهة عسكرية محتملة بين واشنطن وطهران.

المصدر: روسيا اليوم RT

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