خبير: التشريع القانوني العراقي لا يسمح بتحويل الاقضية الى محافظات

2019/07/17 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، عن وجود فراغ تشريعي في القوانين العراقية يمنع تحويل الاقضية الى محافظات، مبينا أن مجلس الوزراء إذا وافق فسيلاقي الأمر رفضا في البرلمان.وقال التميمي، إن "جميع القوانين العراقية لا يوجد فيها تشريع قانوني يعطي الحق للأقضية ان تتحول الى محافظات مستقلة".

وأضاف، ان "هناك قانون واحد والغي بفقرة في قانون 21 لسنة 2008 الخاص بمجالس المحافظات، مشيرا الى ان هناك فراغ دستوري بالتشريعات العراقية بشأن تحويل الاقضية الى محافظات".

وتابع، ان "في حال موافقة مجلس الوزراء على تحويل بعض الاقضية الى محافظات سيلاقي الامر رفضا داخل مجلس النواب”، مبينا ان “هذا الامر يتطلب تشريع مجلس النواب لقانون يتيح تحويل الاقضية ومن ثم الموافقة على تحويلها".



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