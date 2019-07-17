تربية نينوى: انجاز 25 الف بطاقة كي كارد وصرف الرواتب عن طريقها

2019/07/17 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام تربية محافظة نينوى وحيد فريد عن انجاز 25 الف بطاقة كي كارد وسيتم انجاز الباقي منها منتصف الاسبوع القادم .وقال في بيان : سيتمكن الموظف من تسلم رواتبه ومستحقاته عن طريق منافذ الكي كارد في عموم العراق وخارجه.موضحا ان هذه الخطوة الغاية منها الحد من التلاعب برواتب الموظفين اسوة ببقية […]

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