المرور تعلن عدد المخالفات في بغداد خلال 14 يوماً الماضية

2019/07/17 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء،

بالأرقام، عدد المخالفات في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد خلال 14 يوماً

الماضية.

وذكرت المديرية في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، ان “الموقف الأسبوعي لمديرية المرور العامة

للفترة من 2019/7/1 ولغاية 2019/7/14 بالنسبة لمخالفة عدم الامتثال لإشارة رجل المرور

والإشارة الضوئية في جانب الرصافة بلغ (1052) مخالفة مرصدة”.

وأضافت أن “مخالفة عكس الاتجاه

بلغت (981) مخالفة مرصدة، فيما بلغت مخالفة الوقوف الممنوع (9123) مخالفة

مرصدة” .

وأوضحت المديرية، أن “مخالفة

الدراجات النارية المخالفة بلغ (2005) دراجة مخالفة”.

وأشارت إلى أنه “فيما يخص جانب

الكرخ، فقد بلغت مخالفات عدم امتثال لإشارة رجل المرور (181) مخالفة، فضلاً عن

مخالفة عكس الاتجاه بلغت (147) مخالفة” .

وتابعت المديرية، أن “مخالفات

الوقوف الممنوع بلغ (2028)، فيما بلغت الدراجات المخالفة الملقى القبض عليها داخل

مقرات القواطع (166) مخالفة”.

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