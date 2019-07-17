موارد ديالى تعلن انجاز كري “حد النار” شمال شرقي بعقوبة

2019/07/17 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة الموارد المائية في محافظة ديالى، الاربعاء، عن انجاز كري وتطهير ما اسمته حد النار شمال شرق بعقوبة.وقال مدير الموارد المائية مهند المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “كوارد مديرية الموارد المائية نجحت من كري وتطهير الجزء الاول من نهر خريسان المار ضمن ريف ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق […]

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