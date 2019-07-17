فيديو – هياكل مدرسية في كربلاء تستخدم لأغراض وممارسات غير أخلاقية

2019/07/17 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعاني مدينة كربلاء واقضيتها ونواحيها من نقص حاد في الأبنية المدرسية، مما أثر سلبا على واقع التعليم بالمحافظة..مختصون أكدوا حاجة المحافظة إلى أربعمئة بناية للقضاء على الأزمة الحاصلة..

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