الرصد الزلزالي يسجل حدوث هزة ارضية بالقرب من مدينة خانقين

2019/07/17 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلنت وزارة النقل ،اليوم الاربعاء ، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في منطقة قصر شيرين الايرانية

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