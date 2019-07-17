2019/07/17 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الأربعاء، القبض على 23 مخالفاً من جنسيات مختلفة لقانون الإقامة.

وأضاف معن في تصريح صحافي تابعته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معن: القبض على 23 مخالفا من جنسيات مختلفة لقانون الاقامة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معن: القبض على 23 مخالفا من جنسيات مختلفة لقانون الاقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).