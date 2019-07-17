جماهير النجف تستقبل نادي اربيل بالورود بعد هتافات طائفية في الاقليم

2019/07/17 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد استقبلت الهيئة الادارية لنادي النجف، وفد نادي اربيل بالورود، بعد استعدادات الاخير لمواجهة نفط الوسط في الدوري الممتاز غداً الخميس.وقال مراسل وكالة /المعلومة/ إن إدارة نادي النجف و رابطة مشجعي نادي النجف الرياضي، استقبلوا وفد نادي اربيل بالورد و الاعلام العراقية و الحفاوة والترحيب الجميل.واضاف أن “ادارة نادي النجف، اكدت لوفد […]

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