2019/07/17 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية العراقية، اليوم الأربعاء، أن موعد إعلان نتائج مرحلة السادس الاعدادي بفرعيه الاحيائي والتطبيقي سيكون مطلع شهر آب المقبل.وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، فراس محمد حسن لـ”العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الكوادر التدريسية في وزارة التربية تستنفذ جميع طاقاتها من اجل إكمال تصحيح الدفاتر الامتحانية لصفوف السادس الاعدادي بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية:هذا موعد نشر نتائج السادس الإعدادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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