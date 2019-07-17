2019/07/17 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس هيئة الحج والعمرة، الشيخ خالد العطية، ان تفويج الوجبة الاولى من الحجاج العراقيين برا عبر منفذ عرعر، بانها سابقة لا مثيل لها، مشيرا الى، ان “مجموع الحجاج الذين سيصلون للديار المقدسة 53 الف حاج”.وقال العطية لـ “العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، ان “هذا التنسيق وطرق حماية الحجاج لم يحدث في السنوات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ العطية:53 الف حاج عراقي سيغادرون البلاد عبر المنافذ والمطارات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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