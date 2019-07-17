2019/07/17 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في منطقة قصر شيرين الايرانية مساء اليوم.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “قوة الهزة بلغت 4.2 درجة على مقياس رختر ،تبعد 25 كم شمال شرق خانقين وحوالي 100كم شمال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل هزة ارضية بقوة 4.2 درجة في ايران وشعروا بها سكان شرقي ديالى وكالة خطوة برس.

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