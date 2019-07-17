2019/07/17 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن اعتقال 23 مخالفاً لقانون الإقامة وسط العاصمة بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مفارز قسم الأبعاد التابعة لمديرية الإقامة في مديرية الجنسية العامة، تمكنت من القاء القبض ٢٣ مخالفا لقانون الإقامة من جنسيات مختلفة”.وأضاف أن “العملية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن اعتقال 23 مخالفا لقانون الاقامة في بغداد وكالة خطوة برس.

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