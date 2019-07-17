مصطفى محمد غريب - أحزاب الإسلام السياسي فشل البرامج فشل التجربة 3*

2019/07/17 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب فصل الدين عن الدولة لم تكن تجربة فصل الدين عن الدولة ظاهرة غريبة أو بداية للسير بها في العالم فهناك العشرات من الدول منفصلة عن الدين، من جانب آخر مازالت العديد من حكوماته عبر الأحزاب والتنظيمات السياسية الدينية ومؤسساته ومرجعياته الدينية تتمسك به كحق إلهي مقدس تحت طائلة واحدة عدم ضياع الدولة ومؤسساتها من يدها وابتعادها عن ال......

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