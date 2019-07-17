الحزب الشيوعي السوداني - بيان حول الإتفاق السياسي

2019/07/17 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_السوداني بيان الحزب الشيوعي السوداني حول الإتفاق السياسيإلى جماهير شعبنا المجيدةتابعت جماهير شعبنا ما تم من إتفاق صباح الاربعاء الموافق 17 يوليو بين المجلس العسكري الإنقلابي وبعض كتل قوى الحرية والتغيير التي تغيّب عنها كتلة قوى الإجماع الوطني.هذا الإتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالإستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط ......

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