ملهم الملائكة - يوميات عراقي - قادسية مقدم ركن خضر العلوان!

2019/07/17 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ملهم_الملائكة في تلك اللحظة انتهت حرب القادسية بالنسبة للمقدم الركن خضر العلوان (اسم رمزي) آمر لواء المشاة 23.لم يكن قد مرّ على اندلاع معارك قادسية صدام سوى ثلاثة أسابيع.في أوج المعركة، لم يجد مقدم ركن خضر في حوض سربيل زهاب الخصيب الجميل، سوى قنطرة حجرية تحت الشارع المؤدي إلى الطريق الدولي المسافر إلى مفترق الطرق بين كيلان غرب وكرمانشاه تحميه من جحيم القذائف والصواريخ التي تستهدف مقره.كانت خرائط هي......

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