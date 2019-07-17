2019/07/17 | 21:37

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موسكو تكشف عدد النساء الروسيات في السجون العراقية

بغداد/..أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجود 66 امرأة روسية في السجون العراقية بسبب جرائم مختلفة جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي اي فاكتي" الروسية.

واشار إلى أن السفارة الروسية لدى بغداد تتابع الوضع باستمرار ، وتقدم المساعدة اللازمة للمعتقلين.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اول امس الاثنين، عن ترحيل 33 طفلاً روسياً من أطفال نساء داعش الروسيات، داعياً دول العالم إلى تسلم النساء، والأطفال من اللواتي انقضت مدة محكوميتهن في السجون العراقية.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تعمل عبر الدائرة القانونية بجهد عالٍ مع الجهات المُختصَّة، وهي مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنيّة لحسم ملفّ ترحيل أطفال الدواعش إلى بلدانهم".

وأضاف البيان أنه "قد استثمرت قيادة الوزارة اللقاءات الثنائيّة، وتوجيه بعثاتنا العاملة في الخارج إلى دعوة جميع الدول التي لديها رعايا منضمون لتنظيم داعش الإرهابيّ من نساء وأطفالهن وأحداث ممّن انتهت مُدّة محكوميتهم أن تُنسّق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسيّة لأجل استلامهم؛ وهو ما يعكس رغبة السلطات العراقـيَّة الجادّة، والحقيقـيّة بالتعاون الكامل في هذا الصدد".

ونوّه البيان العراقي إلى أنه "بالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت السلطات العراقية بترحيل 33 طفلاً من أطفال المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية في 10 تموز 2019، إذ جرت هذه العمليّة بعد اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة فيما يخصُّ التأكُّد من رعويتهم، وتوفير الضمانات القانونيّة لحماية حُقوقهم".

ودعت وزارة الخارجيّة في بيانها "جميع الدول إلى تكثيف الجُهُود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابيّ من الأطفال المُودَعين مع أمهاتهم المحكومات لدى دوائر الإصلاح العراقية، إضافة إلى الأحداث الذين انتهت مدة محكوميتهم".

يذكر أنَّ وزارة الخارجيّة كانت قد شاركت في عدد من عمليّات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيات، وعددهم (473) ومنها: (الروسية، والطاجيكية، والأذرية، والألمانية، والفرنسية، والجورجية، والبيلاروسية، والفنلندية، والأوكرانية، والتركية).

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