عادل عبد المهدي:نبارك بحصول العراق على رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب

2019/07/17 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، العراق الإنجاز الإعلامي المتحقق بحصول العراق على رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.وقال عبد المهدي في بيان وتلقته وكالة صدى، “تلقينا ببالغ الارتياح الإنجاز الإعلامي المتحقق بحصول العراق على رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدورته الجديدة، وابارك كل جهد وطني من شأنه تعزيز دور

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