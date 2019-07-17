بورصة العراق تصعد عند الإغلاق بـ0.17 %

2019/07/17 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع بنسبة 0.17 % ، عند مستوى 489.52 نقطة ، رابحاً نحو 0.84 نقطة.

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