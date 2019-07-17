2019/07/17 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اختتمت بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع بنسبة 0.17 % ، عند مستوى 489.52 نقطة ، رابحاً نحو 0.84 نقطة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة العراق تصعد عند الإغلاق بـ0.17 % ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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