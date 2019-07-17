انخفاض أسعار منازل لندن بأسرع وتيرة في 10 سنوات

2019/07/17 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في استمرار لفترة ضعف في العقارات منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ما يزيد عن 3 سنوات، انخفضت أسعار المنازل في لندن بأسرع وتيرة في عشر سنوات تقريباً في مايو.

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