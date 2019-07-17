2019/07/17 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على الآلاف من المعدات والمجوهرات والتماثيل والحبوب وغيرها في موقع منطقة سكنية كبيرة من العصر الحجري الحديث عمرها 9 آلاف سنة بالقرب من القدس.ويعتقد علماء الآثار أن الموقع، القريب من مفترق موتزا على بعد 5 ميلومترات من القدس، كان مدينة يقطن فيها ما يصل إلى 3 آلاف شخص.وكشفت الحفريات بقايا مبان كبيرة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مدينة عمرها 9 آلاف سنة بالقرب من القدس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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