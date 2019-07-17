2019/07/17 | 21:42

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المالكي ووفد منظمة بدر يؤكدون على ضرورة التلاحم بين القوى الوطنية للوقوف بوجه التحديات

استقبل الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية رئيس ائتلاف دولة

القانون نوري المالكي بمكتبه "مساء اليوم" وفد منظمة بدر برئاسة

الامين العام المساعد للمنظمة عبد الكريم يونس وعدد من أعضاء المكتب

السياسي . وقدم الوفد الضيف التهاني والتبريك بمناسبة انعقاد الموتمر السابع

عشر لحزب الدعوة الاسلامية واعادة انتخاب السيد المالكي أميناً عاما

للحزب . وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في البلاد

، واكد الجانبان على ضرورة زيادة التلاحم بين القوى الوطنية للوقوف

بوجه التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية واهمية توحيد

الجهود لمواجهتها من اجل مصلحة البلد .

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